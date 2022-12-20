Росія не визнана винною: суд у Гаазі завершив розслідування війни у Грузії у 2008 році

Міжнародний кримінальний суд визнав винними трьох високопосадовців із самопроголошеної Південної Осетії та російського генерал-майора В'ячеслава Борисова. Керівництво Грузії рішенням задоволене, експерти – ні.

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі завершив розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних під час російсько-грузинської війни, що тривала з 1 липня по 10 жовтня 2008 року. Про це 16 грудня повідомив прокурор МКС Карім Хан, який виступав обвинувачем у справі.

Тбілісі подав позов проти РФ до Гаазького суду в 2008 році. Протягом восьми років (з 2008 по 2016 рр.) МКС проводило попереднє розслідування, після чого у січні 2016 року управління Хана почало вивчати матеріали у справі про війну в Грузії.

Зрештою суд вирішив, що винними є чотири особи:

Михайло Міндзаєв, який у 2005-2008 роках був міністром внутрішніх справ самопроголошеної Республіки Південна Осетія;

Гамлет Гучмазов, який у 2008 р. був начальником СІЗО МВС Південної Осетії;

Давид Санакоєв, 2008 р. — уповноважений президента Південної Осетії з питань прав людини. Також був кандидатом у президенти, а зараз є депутатом;

генерал-майор ЗС РФ В'ячеслав Борисов, учасник бойових дій в Афганістані та Чечні. З 2002 року був заступником командувача ПДВ із повітряно-десантної підготовки. Помер у листопаді 2021 року.

На думку МКС, саме ці люди несуть відповідальність за незаконне позбавлення волі, катування і нелюдське поводження, приниження людської гідності, захоплення заручників і незаконне переміщення цивільних осіб під час російсько-грузинської війни.

Рішення МКС про війну 2008 року: реакція Грузії

У Міністерстві юстиції Грузії заявили, що рішення суду в Гаазі повністю підтвердило правоту Грузії, повідомляє агентство JAM News.

"Рішення Гаазького суду чітко підтвердило, що правда на боці Грузії від початку і до кінця. Гаага раз і назавжди сказала, що правда в цій війні була на боці грузинського народу та грузинських героїв", — вважає міністр юстиції країни Раті Брегадзе.

Опозиція також прихильно ухвалила рішення МКС, вважаючи, що в такий спосіб заявлено про невинність Міхеіла Саакашвілі, який на той момент був президентом країни.

"Усі звинувачення на адресу грузинських військових відкинуто, всі звинувачення на адресу Верховного головнокомандувача Грузії Міхеіла Саакашвілі відкинуто. Грузію виправдали, жоден грузин не вчинив злочину", — прокоментував рішення суду лідер опозиційної партії "Національний рух" Ніка Мелія.

Проте директор Інституту вивчення націоналізму та конфлікту в Тбілісі Паата Закареїшвілі залишився розчарований таким рішенням МКС.

"Результат мізерний: покарані будуть лише один, уже мертвий, російський генерал і троє осетин. Пощадили і Грузію, і Росію. І з Цхінвалі теж обійшлися без особливої суворості", — вважає він.

За словами Закареїшвілі, рішення суду практично нікого не торкнулося, і тепер "усі можуть спати спокійно – і в Москві, і в Тбілісі".

Нагадаємо, лідер керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе запропонував провести всенародний референдум про війну з РФ. За його словами, залежно від результатів вживатимуть відповідних заходів.

Раніше Фокус писав, що Казахстан і Грузія побоюються, що стануть наступними жертвами Путіна після України.