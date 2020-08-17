Трамп впервые отреагировал на события в Беларуси: Сложилась ужасная ситуация

Президент США Дональд Трамп впервые высказался о событиях в Беларуси после проведения президентских выборов. Глава Белого дома заявил, что там сложилась ужасная ситуация. Об этом сообщает Reuters.

"Президент заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией", – пишет издание.

Это первая реакция американского президента на события в Беларуси. Ранее, государственный секретарь США Майк Помпео выпустил заявление по поводу протестов и выборов в Беларуси. Он отметил, что выборы не были свободными или справедливыми, и что США решительно осуждают насилие против протестующих.

Позже он заявил, что ЕС и США должны объединить усилия по преодолению кризиса в Беларуси