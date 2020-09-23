Тихановская назвала тайную инаугурацию Лукашенко "выходом на пенсию"

Светлана Тихановская назвала инаугурацию Александра Лукашенко его уходом на пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первой".

"Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", – заявила Тихановская.

По ее словам, приказы Лукашенко силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению.

"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", – сказано в заявлении.

По словам Тихановской страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные выборы.