Тихановская назвала тайную инаугурацию Лукашенко "выходом на пенсию"
Светлана Тихановская назвала себя единственным лидером, который избран белорусским народом.
Светлана Тихановская назвала инаугурацию Александра Лукашенко его уходом на пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первой".
"Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", – заявила Тихановская.
По ее словам, приказы Лукашенко силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению.
"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", – сказано в заявлении.
По словам Тихановской страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные выборы.
Напомним, Александр Лукашенко провел 23 сентября инаугурацию, на которую пригласили только избранных. В Минске люди собираются на митинги.