Лукашенко провел тайную инаугурацию на пост президента Беларуси
Белорусские СМИ утверждают, что Александр Лукашенко провел инаугурацию втайне, за закрытыми дверями.
Александр Лукашенко провел 23 сентября инаугурацию, на которую пригласили только избранных. Об этом пишет БЕЛТА.
Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости. На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.
В Минске с утра 23 сентября было замечено скопление техники и военных. Проспект Независимости был перекрыт, кортеж Лукашенко проехал по нему и свернул на проспект Победителей. В 9 утра появились фото на которых видно, как люди в костюмах вышли из здания Администрации президента на Карла Маркса, 38 и сели в припаркованные рядом автобусы и автомобили, позже отбыв в неизвестном направлении.
Кортеж Лукашенко на перекрытом проспекте
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась называть дату инаугурации. "Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", — сказала Эйсмонт.
В соответствии с Конституцией инаугурация главы Беларуси проходит в срок не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть не позднее 9 октября.