После тайной инаугурации Лукашенко люди собираются на стихийные митинги

Возле Дворца Независимости, где Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию, задержали двух человек. В городе собираются на митинги, сообщает Радио Свобода.

"Женщину с задержали возле Дворца, парень тоже куда-то пропал", – сказано в сообщении.

Кроме того, задержан корреспондент российского агентства ТАСС Артем Попов.

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В разных местах Минска люди реагируют на инаугурацию стихийными акциями.

Телеграм-канал Nexta призвал белорусов выходить в 18:00 на улицы городов.

"Приходите в уже известные вам точки сбора и будьте мобильными. Детальный план будет позже", – сказано в сообщении.

Водителей призвали блокировать дороги и создавать пробки.

Напомним, Александр Лукашенко провел 23 сентября инаугурацию, на которую пригласили только избранных.