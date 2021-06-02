Україна пригрозила Білорусі новими санкціями після слів Лукашенка про польоти до Криму
Українські дипломати розцінили слова Олександра Лукашенка про польоти на окупований півострів як провокацію.
Україна миттєво відреагує на спробу легалізувати окупацію Криму і введе санкції, якщо хоч один білоруський літак "Белавіа" опиниться на території анексованого півострова.
Про це попередила заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова в коментарі Укрінформу.
За словами дипломата, відомство зафіксувало заяви Олександра Лукашенка щодо звернення до Росії і Путіна з можливим відкриттям авіарейсів в окупований Крим.
Джапарова впевнена, що президент Білорусі зробив провокаційні заяви, емоційно реагуючи на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича і блокування незалежних ЗМІ.
"Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких спроб нав'язати контакти з так званими "ЛНР" або "ДНР". І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма наступними наслідками", — попередила заступниця міністра закордонних справ.
Еміне Джапарова запевнила, що відповідальність за всі санкції та незручності, які відчувають громадяни Білорусі після інциденту з літаком RyanAir, лежить саме на Олександру Лукашенку.
"І на завершення. Цю «тяганину та провокації», як висловився Лукашенко, розпочала не Україна, а власне білоруська влада, очевидно, за сценарієм Кремля. Чим у більш міцні обійми Путіна потрапляє Лукашенко, тим менше шансів у Білорусі залишатися справді незалежною та суверенною державою. Від необдуманих і провокаційних дій Лукашенка вже страждають звичайні білоруси, які нам дуже близькі. Ми з великою повагою до них ставимося і солідаризуємось з їхніми зусиллями відстояти свої права і свободи. Є міжнародне право, згідно з яким Крим і Донбас — це Україна. Росія грубо порушила міжнародне право, окупувавши Автономну Республіку Крим і розв'язавши агресію на сході України, за що нестиме відповідальність. Якщо Лукашенко хоче розділити цю відповідальність з Путіним на одній лаві підсудних у Гаазі, і ще більше посилити власну міжнародну ізоляцію, це, звичайно, його особистий вибір, але, переконана, не вибір дружнього Україні білоруського народу", — резюмувала заступниця міністра закордонних справ України в спілкуванні із журналістами.
Раніше Фокус повідомляв, що 23 травня в Мінську аварійну посадку здійснив літак RyanAir. Після приземлення силовики затримали опозиціонера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, які перебували на борту літака.
Україна відреагувала на затримання Протасевича і закрила авіасполучення з Білоруссю. Більш того, з 29 травня літакам, зареєстрованим у Білорусі, заборонено входити в повітряний простір України, а також здійснювати посадку в українських аеропортах.
Також Фокус розповідав, що Олександр Лукашенко відреагував на санкції України та пригрозив, що Білорусь може здійснювати рейси до окупованого Криму.