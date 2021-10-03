"Проявление солидарности": ЕС рассматривает создание военно-учебной миссии в Украине, - СМИ
За создание подобной миссии выступают в 8 странах-членах ЕС, среди них Польша, Литва и Финляндия. Инициатива рассматривается на уровне Комитета по политике и безопасности Евросоюза.
В Европейском Союзе рассматривают возможность создания военно-консультативной миссии по военной подготовке в Украине. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.
По информации издания, Европейская служба внешних связей обсуждает документ на уровне Комитета по политике и безопасности. В конце июля 2021 года министры иностранных дел стран ЕС и министр обороны Украины Андрей Таран написали главному дипломату ЕС Жосепу Боррелю письмо с просьбой о военной учебной миссии от ЕС.Важно
Позиция Украины основывается на том, что Россия продолжает наращивать количество военных, баз и военной техники рядом с границей Украины. Как пишут журналисты, украинская сторона не имеет точных данных, сколько именно российских военных находятся у границ.
Всего рассматривается 3 варианта для улучшения возможностей украинской армии, среди которых и расширение консультативной миссии по реформированию гражданского сектора безопасности (EUAT). Данная программа действует с 2014 года.
"Такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной активности Российской Федерации на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму", — указывается в документе, полученном изданием.
На уровне Комитета по политике и безопасности создание независимой миссии по военной подготовке поддерживает:
- Эстония
- Латвия
- Литва
- Польша
- Румыния
- Словакия
- Швеция
- Финляндия
Напомним, после проведения крупнейших стратегических учения "Запад-2021", по словам главнокомандующего ВСУ Залужного, Россия не отвела свои войска. В ОРДЛО количество оккупационных войск выросло до 37 тысяч.