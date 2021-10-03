"Прояв солідарності": ЄС розглядає створення військово-навчальної місії в Україні, — ЗМІ

За створення подібної місії виступають в 8 країнах-членах ЄС, серед них Польща, Литва і Фінляндія. Ініціатива розглядається на рівні Комітету з політики і безпеки Євросоюзу.

У Європейському Союзі розглядають можливість створення військово-консультативної місії з військової підготовки в Україні. Про це повідомляє німецька газета Welt am Sonntag.

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За інформацією видання, Європейська служба зовнішніх зв'язків обговорює документ на рівні Комітету з політики і безпеки. В кінці липня 2021 року, міністри закордонних справ країн ЄС і міністр оборони України Андрій Таран написали головному дипломату ЄС Жозепу Боррелю листа з проханням про військову навчальної місії від ЄС.

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Позиція України базується на тому, що Росія продовжує нарощувати кількість військових, баз і військової техніки поруч з кордоном України. Як пишуть журналісти, українська сторона навіть не має точних даних, скільки саме російських військових знаходяться біля кордонів.

Всього розглядається 3 варіанти для поліпшення можливостей української армії, серед яких і розширення консультативної місії з реформування громадського сектору безпеки (EUAT). Дана програма діє з 2014 року.

"Така місія стала б висловленням солідарності з Україною з огляду на триваючу військову активність Російської Федерації на кордонах з Україною і в незаконно анексованому Криму", — вказується в документі, яке отримало видання.

На рівні Комітету з політики і безпеки створення незалежної місії з військової підготовки підтримує:

Естонія Латвія Литва Польща Румунія Словаччина Швеція Фінляндія

Нагадаємо, після проведення найбільших стратегічних навчань "Захід-2021", за словами головнокомандувача ЗСУ Залужного, Росія не відвела свої війська. У ОРДЛО кількість окупаційних військ зросла до 37 тисяч.