"Прояв солідарності": ЄС розглядає створення військово-навчальної місії в Україні, — ЗМІ
За створення подібної місії виступають в 8 країнах-членах ЄС, серед них Польща, Литва і Фінляндія. Ініціатива розглядається на рівні Комітету з політики і безпеки Євросоюзу.
У Європейському Союзі розглядають можливість створення військово-консультативної місії з військової підготовки в Україні. Про це повідомляє німецька газета Welt am Sonntag.
За інформацією видання, Європейська служба зовнішніх зв'язків обговорює документ на рівні Комітету з політики і безпеки. В кінці липня 2021 року, міністри закордонних справ країн ЄС і міністр оборони України Андрій Таран написали головному дипломату ЄС Жозепу Боррелю листа з проханням про військову навчальної місії від ЄС.Важливо
Позиція України базується на тому, що Росія продовжує нарощувати кількість військових, баз і військової техніки поруч з кордоном України. Як пишуть журналісти, українська сторона навіть не має точних даних, скільки саме російських військових знаходяться біля кордонів.
Всього розглядається 3 варіанти для поліпшення можливостей української армії, серед яких і розширення консультативної місії з реформування громадського сектору безпеки (EUAT). Дана програма діє з 2014 року.
"Така місія стала б висловленням солідарності з Україною з огляду на триваючу військову активність Російської Федерації на кордонах з Україною і в незаконно анексованому Криму", — вказується в документі, яке отримало видання.
На рівні Комітету з політики і безпеки створення незалежної місії з військової підготовки підтримує:
- Естонія
- Латвія
- Литва
- Польща
- Румунія
- Словаччина
- Швеція
- Фінляндія
Нагадаємо, після проведення найбільших стратегічних навчань "Захід-2021", за словами головнокомандувача ЗСУ Залужного, Росія не відвела свої війська. У ОРДЛО кількість окупаційних військ зросла до 37 тисяч.