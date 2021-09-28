Нові дивізії, полігони та бази. Що сьогодні робить РФ із перекинутими до України військами?

Ці сили не просто не відводять, із них формують нові регулярні частини. Так, пару тижнів тому Росія сформувала ще одну дивізію. Мова про 20-у мотострілецьку. Місце дислокації цієї нової дивізії — Волгоградська область. Тепер вона входить до складу 8-ї загальновійськової армії. Тієї самої армії, яка відповідає за український напрямок. У тому числі й за окуповані області.

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Або ще існують люди, які вважають, що 500 танків і тисячі бойових машин і артилерії можуть існувати на "підніжному кормі"?

У захопленому Криму теж триває розгортання нових частин і постійні навчання з відточуванням наступальних можливостей російських військ. Триває стрімка мілітаризація півострова. Відбуваються масштабні збори резервістів біля кордонів із Україною. Будуються нові військові містечка для нових частин, наприклад, загальновійськовий полігон "Кадамовський" під Новочеркаськом перебудовують саме на таке містечко.

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При цьому нагадаю, що РФ вирішила не продовжувати мандат ОБСЄ на прикордонних пунктах на непідконтрольних Києву ділянці російсько-українського кордону. По факту це призведе до абсолютно безконтрольного завезення військової техніки, припасів та озброєння бойовикам першого та другого окупаційних корпусів. Там і так усе досить паршиво контролювалося з боку місії ОБСЄ, тепер не буде контролюватися зовсім.

Окупаційні формування РФ продовжують обстріли в зоні ООС. Як військових, так і цивільних цілей. І якщо в минулому проросійські бойовики, як правило, відхрещувалися від своїх ударів по цивільних об'єктах, то сьогодні вони визнають, що б'ють цілеспрямовано по містах, аргументуючи це тим, що там розташовані сили ЗСУ. У мене дежавю або десь ми вже чули таку пісню?

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Можна ще довго розповідати про військові приготування Росії на кордоні з Україною, але мене цікавить, що там говорить опозиція в РФ з цього приводу? Ліберали та ліві. Як активно протестують? Наскільки голосно розповідають про це? Як часто люди гуманістичних і прогресивних поглядів пишуть про те, що Росія цілеспрямовано обстрілює міста України та вбиває українців? Про те, що створює нові бази та дивізії?

Хоча про що це я... Вибачте, мене трохи занесло.

Повертаючись до теми, підкреслю важливе. Ні про який початок війни (повномасштабної) вас не попередять у ЗМІ. Війна почнеться раптом і зненацька, як і будь-які такі події.

Як раптово почалася війна в Карабаху, як раптово почався наступ талібів, як раптово зараз наростає напруга між Сербією та Косово. Як раптово Ефіопія занурилася в повномасштабну війну з Тиграєм. І ще багато й багато прикладів.

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Очевидно тільки одне. Кремль не думає про мир із Україною. Він готується до довгої та затяжної війни і готується добре. Виснажуючи Україну обмеженою війною на сході та постійно намагаючись нав'язати їй гонку озброєнь із метою остаточно добити її економіку. Ну так, ще й газлайтить її на дипломатичному рівні. Мовляв, війна — не війна, мир — не мир, скакали — не скакали, брати — не брати.

Це дуже ефективні заходи, треба відзначити. Завжди працювали.

А напів мертву Україну вже можна буде забрати потім фактично без війни. Або, як казав Сурков, і зовсім буде багато "Україн". З однією домовляться, іншу розбомблять, третю перетворять на Бантустан, четверту віддадуть Заходу під протекторат, а п'яту залишать забави заради.

І так, Захід не допоможе. Не потрібно тішити себе ілюзіями. Тому тільки розрахунок на свої сили, тільки холодне розуміння ситуації. Постійно готуватися. Постійно бути на сторожі. Не вестися на провокації. Не давати Кремлю нав'язувати свої правила гри. Тримати оборону та вірити в ЗСУ. Вони зможуть. Вони переможуть. Чому? Причина дуже проста — у них немає вибору.