Новые дивизии, полигоны и базы. Что сегодня делает РФ с переброшенными к Украине войсками?

Эти силы не просто не отводят, из них формируют новые регулярные части. Так, пару недель назад Россия сформировала еще одну дивизию. Речь о 20-ой мотострелковой. Место дислокации этой новой дивизии — Волгоградская область. Теперь она входит в состав 8-й общевойсковой армии. Той самой армии, которая отвечает за украинское направление. В том числе и за оккупированные области.

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Или еще существуют люди, которые считают, что 500 танков и тысячи боевых машин и артиллерии могут существовать на "подножном корме"?

В захваченном Крыму тоже продолжается развертывание новых частей и постоянные учения с оттачиванием наступательных возможностей российских войск. Продолжается стремительная милитаризация полуострова. Проходят масштабные сборы резервистов у границ с Украиной. Строятся новые военные городки для новых частей, например общевойсковой полигон "Кадамовский" под Новочеркасском перестраивается именно в такой городок.

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При этом напомню, что РФ решила не продлевать мандат ОБСЕ на погранпунктах на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы. По факту это приведет к абсолютно бесконтрольному завозу военной техники, припасов и вооружения боевикам первого и второго оккупационных корпусов. Там и так все довольно паршиво контролировалось со стороны миссии ОБСЕ, теперь не будет контролироваться вовсе.

Оккупационные формирования РФ продолжают обстрелы в зоне ООС. Как военных, так и гражданских целей. И если в прошлом пророссийские боевики, как правило, открещивались от своих ударов по гражданским объектам, то сегодня они признают, что бьют целенаправленно по городам, аргументируя это тем, что там находятся силы ВСУ. У меня дежавю или где-то мы уже слышали такую песню?

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Можно еще долго рассказывать о военных приготовлениях России на границе с Украиной, но меня интересует, что там говорит оппозиция в РФ по этому поводу? Либералы и левые. Как активно протестуют? Насколько громко рассказывают об этом? Как часто люди гуманистических и прогрессивных взглядов пишут о том, что Россия целенаправленно обстреливает города Украины и убивает украинцев? О том, что создает новые базы и дивизии?

Хотя о чем это я… Простите, меня малость занесло.

Возвращаясь к теме, подчеркну важное. Ни о каком начале войны (полномасштабной) вас не предупредят в СМИ. Война начнется вдруг и внезапно, как и любые такие события.

Как внезапно началась война в Карабахе, как внезапно началось наступление талибов, как внезапно сейчас нарастает напряжением между Сербией и Косово. Как внезапно Эфиопия погрузилась в полномасштабную войну с Тыграем. И еще много и много примеров.

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Очевидно только одно. Кремль не думает о мире с Украиной. Он готовится к долгой и затяжной войне, и готовится хорошо. Истощая Украину ограниченной войной на востоке и постоянно пытаясь навязать ей гонку вооружений с целью окончательно добить ее экономику. Ну да, еще и газлайтит ее на дипломатическом уровне. Мол, война — не война, мир — не мир, скакали — не скакали, братья — не братья.

Это очень эффективные меры, надо отметить. Всегда работали.

А полумертвую Украину уже можно будет забрать потом фактически без войны. Или, как говорил Сурков, и вовсе будет много "Украин". С одной договорятся, другую разбомбят, третью превратят в Бантустан, четвертую отдадут Западу под протекторат, а пятую оставят забавы ради.

И да, Запад не поможет. Не нужно тешить себя иллюзиями. Поэтому только расчет на свои силы, только холодное понимание ситуации. Постоянно готовиться. Постоянно быть на чеку. Не вестись на провокации. Не давать Кремлю навязывать свои правила игры. Держать оборону и верить в ВСУ. Они смогут. Они победят. Почему? Причина очень проста — у них нет выбора.