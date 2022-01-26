"Немає ні намірів, ні бажання, ні інтересу": США не посилатимуть військових в Україну (відео)

Будь-які рішення про розташування військ за межами України прийматимуться спільно з НАТО

Президент США Джо Байден не збирається відправляти американські війська в Україну, він не має ні намірів, ні інтересу, ні бажання це робити. США сфокусуються на підтримці країн НАТО. Про це заявила прессекретарка американського президента Джо Байден Дженніфер Псакі для преси.

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"Просто для ясності: президент не має ні намірів, ні інтересу, ні бажання відправляти війська в Україну. НАТО була сформована, щоб підтримувати наших партнерів і країни на східному фланзі, і саме на цьому ми фокусуємося".

Раніше 8500 американських військових було приведено в бойову готовність. Рішення про відправлення їх на "східний фланг" і будь-які інші рішення про розгортання військ будуть ухвалюватися спільно з партнерами з НАТО, сказала Псакі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати від США військову допомогу на $500 млн. Наступного тижня в США буде розглянуто законопроєкт, який передбачає для України отримання оборонного обладнання. Таку допомогу вже отримують Ізраїль і Єгипет. У Демократичній партії намагаються прискорити процес ухвалення такого законопроєкту. Це сталося після того, як кілька американських сенаторів провели зустріч із офіційними особами в Києві.

Раніше Фокус писав про те, що в США представили план ЄС щодо санкцій на Росію в разі вторгнення в Україну. Вашингтон закликає європейських союзників блокувати експорт сировини та зброї з Росії, а також заморозити торгові маршрути для Москви. Також передбачається скорочення російських посольств і висилка дипломатів.