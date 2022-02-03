В Беларуси - крупнейшее развертывание войск со времен Холодной войны, - Столтенберг

Россия разворачивает в непосредственной близости от украинской границы истребители Су-35, "Искандеры", средства ПВО С-400, до 30 тысяч сухопутных сил — генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в последние дни Россия перебросила в Беларусь около 30 тысяч военных и современное вооружение. Это крупнейшее развертывание российских сил в Европе со времен холодной войны, подчеркнул генсек НАТО. Об этом сообщает Reuters.

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Столтенберг отметил, что в Беларусь отправлен российский спецназ, истребители — в том числе, Су-35, ракеты "Искандер", системы ПВО С-400, до 30 тысяч военнослужащих МО РФ. Тренировки ядерных сил России, которые вскоре начнутся, будут проходить в рамках ежегодных учений.

Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к деэскалации ситуации, выразил свою готовность к подробному диалогу с российской стороной в плане снижения существующих рисков, контроля за вооружениями и за нераспространением ядерного оружия.

Незадолго до этого президентом США Джоном Байденом было одобрено усиление восточного фланга НАТО на 3000 военнослужащих. Из них две тысячи человек отправятся в Германию и в Польшу из США, а тысяча солдат будет переброшена в Румынию из числа уже находящихся в Европе.

Эти силы будут в местах новой дислокации в ближайшее время. Они нужны для того, чтобы США могли продемонстрировать поддержку своих европейских союзников в условиях растущей российской агрессии, подчеркнули чиновники администрации Джо Байдена.

Ранее Фокус сообщал, Столтенберг заявляет о том, что войска НАТО не будут перебрасываться в Украину, поскольку эта страна не является членом Альянса, и не может рассчитывать на такую же безопасность, как входящие в НАТО государства.

Трехсторонний союз между Киевом, Варшавой и Лондоном может стать своеобразной компенсацией Украине за туманную перспективу когда-либо быть принятыми в НАТО.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что согласится на размещение в своей стране войск НАТО, если такое предложение поступит со стороны Альянса.