Словакия разместит у себя войска НАТО, несмотря на нежелание общества

Согласно недавним соцопросам, около 44% словаков считают НАТО виновником роста напряженности вокруг Украины. При этом 34% граждан обвиняют в этом Россию.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что он согласится разместить контингент НАТО в стране, если будет получено такое предложение от Альянса. Об этом сообщает издание Euractiv.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Если интересы безопасности Словакии и Европы требуют укрепления военного потенциала на нашей восточной границе, то мы, конечно же, это сделаем. Один за всех и все за одного. НАТО — это залог мира в Европе!", — написал политик в Twitter.

[ + – ] Эдуард Хегер заявил о полной поддержке усилиям НАТО по поддержанию мира в Европе

Таким образом, отмечает Euractiv, премьер-министр нарушил недельное молчание по поводу возможного размещения войск в стране. 24 января командование НАТО объявило о том, что Альянс рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Восточную Европу. Таким образом НАТО хочет укрепить свою обороноспособность в случае очередного нападения России на Украину. В Словакии НАТО планирует разместить около 1000 солдат.

Единственным членом правительства Словакии, который сразу поддержал размещение войск НАТО в стране, был министр иностранных дел Иван Корчок.

Стоит отметить, что премьер-министр Словакии заявил о поддержке размещения войск НАТО, несмотря на пророссийские настроения в обществе. Согласно недавнему соцопросу, 44% словаков считают, что именно НАТО несет ответственность за рост напряженности на границах Украины, и только 34% полагают, что виновата Россия.

В своей статье для словацкого издания Denník N Хегер указал, что "внешняя политика делается дома", и обвинил оппозиционные партии в пророссийской риторике, которая, по его словам, способствует общему настроению в обществе и подрывает позиции Словакии в НАТО.

"Сегодняшняя парламентская оппозиция вытягивает Словакию из Евросоюза и НАТО, потому что они боятся их ценностей: равенства граждан, прав человека, свободы. Понятно, что оппозиционные партии, погрязшие в коррупции и экстремизме, плохо себя чувствуют в Евросоюзе и НАТО", — написал Хегер.

Как ранее сообщал Фокус, некоторые члены правящей в Словакии коалиции не хотят принимать войска НАТО в стране из-за опасений спровоцировать протесты и увеличить популярность пророссийских сил.