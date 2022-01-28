В Словакии боятся, что размещение войск НАТО в стране приведет к пророссийским протестам, — СМИ

Граждане Словакии — одни из самых пророссийских в ЕС. Более 50% словаков считают РФ стратегическим партнером.

В правящей в Словакии коалиции опасаются, что размещение в стране дополнительных сил НАТО может спровоцировать протесты и увеличить популярность пророссийских сил. Об этом сообщает Euractiv.

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Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок подтвердил, что НАТО рассматривает возможность развертывания в стране дополнительного контингента в 1000 военных в связи с угрозой вторжения РФ в Украину. Корчок подчеркнул, что поддерживает развертывание сил НАТО, но правительство не вело переговоров о такой возможности. Любое размещение иностранных войск на территории Словакии должно быть одобрено парламентом.

Однако, сообщает Euractiv со ссылкой на высокопоставленные источники, в правящей коалиции считают, что Словакия не должна принимать предложение НАТО о размещении войск, если оно поступит. Власти опасаются, что присутствие иностранных войск спровоцирует сильное сопротивление в обществе, повысит популярность оппозиции, в основном пророссийской, и приведут к массовым уличным протестам.

Согласно социологическим исследованиям, Словакия — одна из самых пророссийских стран в ЕС. Около 60% населения Словакии не чувствуют угрозы со стороны России, и более половины считают Россию стратегическим партнером.

Как ранее сообщал Фокус, НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Восточную Европу для укрепления обороноспособности Альянса в случае очередного нападения России на Украину.