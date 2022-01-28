У Словаччині бояться, що розміщення військ НАТО в країні призведе до проросійських протестів — ЗМІ

Громадяни Словаччини — одні з найпроросійськіших у ЄС. Понад 50% словаків вважають РФ стратегічним партнером.

У коаліції, що править у Словаччині, побоюються, що розміщення в країні додаткових сил НАТО може спровокувати протести та збільшити популярність проросійських сил. Про це повідомляє Euractiv.

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Раніше міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок підтвердив, що НАТО розглядає можливість розгортання в країні додаткового контингенту в 1000 військових у зв'язку із загрозою вторгнення РФ в Україну. Корчок наголосив, що підтримує розгортання сил НАТО, але уряд не вів переговорів щодо такої можливості. Будь-яке розміщення іноземних військ біля Словаччини має бути схвалено парламентом.

Проте, повідомляє Euractiv із посиланням на високопоставлені джерела, у правлячій коаліції вважають, що Словаччина не повинна приймати пропозицію НАТО щодо розміщення військ, якщо вона надійде. Влада побоюється, що присутність іноземних військ спровокує сильний опір у суспільстві, підвищить популярність опозиції, переважно проросійської, і призведе до масових вуличних протестів.

Згідно зі соціологічними дослідженнями, Словаччина — одна з найпроросійськіших країн ЄС. Близько 60% населення Словаччини не відчувають загрози з боку Росії, і більш як половина вважають Росію стратегічним партнером.

Як раніше повідомляв Фокус, НАТО розглядає можливість відправлення додаткових військ до Східної Європи для зміцнення обороноздатності Альянсу в разі чергового нападу Росії на Україну.