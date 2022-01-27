США та союзники обговорюють додаткове відправлення військових у Східну Європу, — CNN

Румунія, Болгарія та Угорщина готові прийняти тисячі військовослужбовців на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

США обговорюють зі своїми союзниками ймовірне зміцнення східного флангу НАТО в Європі військовослужбовцями. Йдеться про кілька тисяч солдат, повідомив телеканал CNN із посиланням на неназвані американські офіційні особи.

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Погодитись прийняти підкріплення військовослужбовцями від партнерів по НАТО можуть Румунія, Болгарія та Угорщина — така можливість уже розглядається. У кожній із цих країн може бути розміщено ще по 1 тис. військовослужбовців.

Йдеться про бойові групи, на кшталт тих, які на сьогоднішній день розміщені у країнах Балтії та Польщі.

Джерела повідомили, що, крім США, можливість відправлення військових розглядає Великобританія.

У зв'язку з нарощуванням військових сил Росії поблизу українських кордонів до НАТО повідомили, що надішлють додаткові кораблі та винищувачі в Східну Європу.

Нагадаємо, посилити східний фланг НАТО вже наважилася Італія. Країна відправила сучасні літаки на авіаційну базу Альянсу в Румунії.

Як повідомлялося, країни НАТО запросили Україну до спільної розробки Стратегічної концепції до 2030 року.