США и союзники обсуждают дополнительную отправку военных в Восточную Европу, - CNN

Румыния, Болгария и Венгрия готовы принять по тысячи военнослужащих на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

США обсуждает со своими союзниками вероятное укрепление восточного фланга НАТО в Европе военнослужащими. Речь идет о нескольких тысяч солдат, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

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Согласиться принять подкрепление военнослужащими от партнеров по НАТО могут Румыния, Болгария и Венгрия — такая возможность уже рассматривается. В каждой из этих стран может быть размещено еще по 1 тыс. военнослужащих.

Речь идет о боевых группах, наподобие тем, которые на сегодняшний день размещены в странах Балтии и в Польше.

Источники сообщили, что кроме США возможность отправки военных рассматривает Великобритания.

В связи с наращиванием военных сил России вблизи украинских границ в НАТО сообщили, что отправят дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу.

Напомним, усилить восточный фланг НАТО уже решилась Италия. Страна отправила свои современные самолеты на авиационную базу Альянса в Румынии.

Еще сообщалось, страны НАТО пригласили Украину к совместной разработке Стратегической концепции до 2030 года.