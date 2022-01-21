Украина вместе с НАТО создаст общее видение концепции обороны до 2030 года

Совместный документ руководство НАТО предложит на утверждение странам Альянса в июне 2022 года.

НАТО официально пригласила Украину присоединиться к разработке Стратегической концепции до 2030 года. Работа над документом будет продолжаться до Саммита НАТО в 2022 году, где его предложат на утверждение главам стран — членов Альянса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские предложения натовским коллегам будут содержать видение и опыт, накопленный на протяжении последних семи лет противостояния российской агрессии.

"Страны Альянса уже сказали четкое "нет" агрессору в ответ на его ультиматумы по поводу расширения НАТО. Надеемся, что новая концепция внесет стратегическую ясность относительно отношений Украина-НАТО до 2030 года", – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Вице-премьер также заверила, что Украина целиком поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, а также желание руководства Альянса усилить свой восточный фланг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил в марте 2021 года экспертную группу, по рекомендациям которой должно быть разработано стратегическое видение Альянсом своего развития на ближайшее десятилетие. Украина присоединилась к разработке Стратегической концепции по инициативе Ольги Стефанишиной, говорится в сообщении.

Разработка Стратегической концепции с украинским участием будет продолжаться более четырех месяцев.

Саммит НАТО состоится в Испании 15 июня 2022 года. Это внеплановая встреча, она связана с избранием в США нового Президента – Джо Байдена. Обычно подобные мероприятия проводятся один раз в два года. Предыдущий саммит НАТО проходил в Брюсселе в 2021 году с участием Байдена.

Ранее Фокус сообщал, что президент Владимир Зеленский поставил задачу участия Украины в предстоящем в 2022 году саммите НАТО. Зеленский хочет получить четкие перспективы, видение и сроки вступления Украины в состав Альянса.

Ранее были сомнения экспертов в том, примет ли Украина участие в саммите НАТО 2022 года. Обозреватели указывали, что эта встреча пройдет в закрытом режиме, и приглашение стран, которые не являются участницами Альянса, например, Украины и Грузии, маловероятно.

Однако, некоторая вероятность все же существует, в контексте угроз России соседним странам. Другие темы, которые будут обсуждать на встрече: трансатлантическое единство, отношения с Китаем, кибербезопасность.

В течение декабря 2021 и первой половины января 2022 года США неоднократно заявляли об угрозе вторжения вооруженных сил России в Украину. Первоначально, в реальности такого плана американскому руководству пришлось убеждать своих союзников в Европе.

В конце 2021 года Россия потребовала от лидеров стран НАТО прекратить принимать в свой состав новых членов, и прекратить наращивание вооружений в Восточной Европе. Ответ Альянса состоял в том, что каждая страна имеет право вступить в состав НАТО, если пожелает.