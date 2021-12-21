"Мы ставим задачу принять участие в саммите НАТО в 2022 году", – Зеленский (видео)

В ходе общения с журналистами президент также заявил, что в следующем году Украина рассчитывает получить "конкретные даты" касательно вступления в Альянс.

Во вторник, 21 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о планах Украины в 2022 году принять участие в саммите НАТО в Мадриде. По его словам, этот вопрос обговаривался с Генсеком НАТО. Об этом президент рассказал журналистам на конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая проходит в Гуте, Ивано-Франковской области.

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"Для нас самое главное, чтобы мы присутствовали на саммите, а также, чтобы в 2022 году мы имели конкретную перспективу, конкретные даты, когда или на протяжении какого периода нас видят равноправным членом Альянса", – рассказал президент.

Напомним, 16 декабря в Брюсселе состоялась встреча Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как сообщал Фокус, Украина не получила конкретного ответа на вопрос о сроках вступления в НАТО. Вместе с тем представителям Украины четко подтвердили, что дискуссия о ее вступлении в Североатлантический Альянс будет происходить исключительно между Украиной и НАТО.

Тем временем Россия предложила Западу гарантии взаимной безопасности, которые включают требование исключить расширение Североатлантического Альянса и присоединение к нему Украины и стран бывшего СССР, прекратить военную деятельность в странах-партнерах, а также вернуть на свои территории все развернутое за рубежом ядерное оружие.