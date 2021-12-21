"Ми ставимо завдання взяти участь у саміті НАТО у 2022 році", – Зеленський (відео)

Під час спілкування з журналістами президент також заявив, що наступного року Україна розраховує отримати "конкретні дати" щодо вступу до Альянсу.

У вівторок, 21 грудня, президент Володимир Зеленський заявив про плани України у 2022 році взяти участь у саміті НАТО в Мадриді. За його словами, це питання обговорювалося із Генсеком НАТО. Про це президент розповів журналістам на конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", що проходить у Гуті, що на Івано-Франківщині.

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"Для нас найголовніше, щоб ми були присутні на саміті, а також щоб у 2022 році ми мали конкретну перспективу, конкретні дати, коли або протягом якого періоду нас бачать рівноправним членом Альянсу", – розповів президент.

Нагадаємо, 16 грудня у Брюсселі відбулася зустріч Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Як повідомляв ФОК, Україна не отримала конкретної відповіді на питання про терміни вступу до НАТО. Водночас, представникам України чітко підтвердили, що дискусія про її вступ до Північноатлантичного Альянсу відбуватиметься винятково між Україною та НАТО.

Тим часом Росія запропонувала Заходу гарантії взаємної безпеки, які включають вимогу виключити розширення Північноатлантичного Альянсу та приєднання до нього України та країн колишнього СРСР, припинити військову діяльність у країнах-партнерах, а також повернути на свої території всю розгорнуту за кордоном ядерну зброю.