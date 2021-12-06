США пришлось убеждать ЕС и НАТО в реальности угрозы вторжения России в Украину, — FT

Даже скептически настроенные страны, включая Германию, поверили в серьезность опасности полномасштабной агрессии со стороны РФ.

Соединенные Штаты после "беспрецедентного обмена разведданными" со странами ЕС и НАТО о намерениях Кремля убедили своих союзников в том, что Россия всерьез готова вторгнуться в Украину. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает издание Financial Times.

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По данным журналистов, даже скептически настроенные столицы ЕС, включая Берлин, поверили, что Россия может напасть на Украину.

"Многие союзники не были уверены, что происходят серьезные вещи. Мы были удивлены этим пробелом — как и почему США видели то, чего не видели мы?" — рассказал изданию чиновник, ознакомленный с документами.

По словам источника, количество материалов и деталей, которыми делились между собой 29 союзников по НАТО, было "чрезвычайно всеобъемлющим". Как утверждают четверо официальных лиц, такой высокий уровень обмена данными разведок был связан с изначальным нежеланием некоторых стран ЕС всерьез рассматривать заявления Вашингтона о подготовке РФ к вторжению.

В публикации также говорится, что обмен разведданными начался в начале ноября перед встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО, в ходе которой основным вопросом была ситуация вокруг Украины. Так, разведка помогла переключить дискуссию с того, было ли предупреждение со стороны США заслуживающим доверия, на то, как лучше сдержать агрессию РФ.

Теперь США и ЕС объединены в намерении показать цену, "которую Путин заплатит за любые действия против Украины", заявил журналистам один из европейских чиновников.

"Некоторые европейские государства, которые ранее не смотрели на шаги Путина таким же образом, как США, сейчас так делают", — добавил источник.

Напомним, американские СМИ со ссылкой на разведку сообщали, что Россия планирует стянуть к границе около 175 тысяч военных. В свою очередь немецкие журналисты рассказали, что у президента РФ Владимира Путина есть план по захвату 2/3 территории Украины. Министр обороны Алексей Резников говорил, что РФ будет готова к вторжению в конце января.

Ранее Фокус писал, что глава Минобороны призвал США, Великобританию и Канаду разместить своих военных в приграничных с РФ регионах Украины.