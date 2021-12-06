США довелося переконувати ЄС і НАТО в реальності загрози вторгнення Росії в Україну, — FT

Навіть скептично налаштовані країни, включно з Німеччиною, повірили в серйозність небезпеки повномасштабної агресії з боку РФ.

Сполучені Штати після "безпрецедентного обміну розвідданими" з країнами ЄС і НАТО про наміри Кремля переконали своїх союзників у тому, що Росія всерйоз готова вторгнутися до України. Про це в понеділок, 6 грудня, повідомляє видання Financial Times.

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За даними журналістів, навіть скептично налаштовані столиці ЄС, зокрема Берлін, повірили, що Росія може напасти на Україну.

"Багато союзників не були впевнені, що відбуваються серйозні речі. Ми були здивовані цією прогалиною — як і чому США бачили те, чого ми не бачили?" — розповів виданню чиновник, ознайомлений із документами.

За словами джерела, кількість матеріалів і деталей, якими ділилися між собою 29 союзників із НАТО, була "надзвичайно всеосяжною". Як стверджують четверо офіційних осіб, такий високий рівень обміну даними розвідок був пов'язаний із початковим небажанням деяких країн ЄС серйозно розглядати заяви Вашингтона щодо підготовки РФ до вторгнення.

У публікації також ідеться, що обмін розвідданими розпочався на початку листопада перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, під час якої основним питанням була ситуація навколо України. Так, розвідка допомогла переключити дискусію з того, чи було попередження з боку США таким, що заслуговує на довіру, на те, як краще стримати агресію РФ.

Тепер США та ЄС об'єднані в намірі показати ціну, "яку Путін заплатить за будь-які дії проти України", заявив журналістам один із європейських чиновників.

"Деякі європейські держави, які раніше не дивилися на кроки Путіна так само, як США, зараз так роблять", — додало джерело.

Нагадаємо, американські ЗМІ з посиланням на розвідку повідомляли, що Росія планує стягнути до кордону близько 175 тисяч військових. У свою чергу німецькі журналісти розповіли, що президент РФ Володимир Путін має план із захоплення 2/3 території України. Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що РФ буде готова до вторгнення наприкінці січня.

Раніше Фокус писав, що глава Міноборони закликав США, Велику Британію та Канаду розмістити своїх військових у прикордонних із РФ регіонах України.