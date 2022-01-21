Україна разом із НАТО створить спільне бачення концепції оборони до 2030 року

Спільний документ керівництво НАТО запропонує на затвердження країнам Альянсу в червні 2022 року.

НАТО офіційно запросило Україну приєднатися до розробки Стратегічної концепції до 2030 року. Робота над документом триватиме до Саміту НАТО у 2022 році, де його запропонують на затвердження главам країн-членів Альянсу. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українські пропозиції натовським колегам утримуватимуть бачення та досвід, накопичений протягом останніх семи років протистояння російської агресії.

"Країни Альянсу вже сказали чітке "ні" агресору у відповідь на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція внесе стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року", – наголосила Ольга Стефанішина.

Віцепрем'єрка також запевнила, що Україна повністю підтримує політику "відчинених дверей" НАТО, а також бажання керівництва Альянсу посилити свій східний фланг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив у березні 2021 року експертну групу, за рекомендаціями якої має бути розроблено стратегічне бачення Альянсом свого розвитку на найближче десятиліття. Україна приєдналася до розробки Стратегічної концепції з ініціативи Ольги Стефанішиної, йдеться у повідомленні.

Розробка Стратегічної концепції з українською участю триватиме понад чотири місяці.

Саміт НАТО відбудеться в Іспанії 15 червня 2022 року. Це позапланова зустріч, вона пов'язана із обранням у США нового Президента — Джо Байдена. Зазвичай подібні заходи проводяться раз на два роки. Попередній саміт НАТО проходив у Брюсселі у 2021 році за участю Байдена.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Володимир Зеленський поставив завдання участі України у саміті НАТО, що відбудеться у 2022 році. Зеленський хоче отримати чіткі перспективи, бачення та терміни вступу України до складу Альянсу.

Раніше були сумніви експертів у тому, чи Україна візьме участь у саміті НАТО 2022 року. Оглядачі вказували, що ця зустріч пройде у закритому режимі, і запрошення країн, які не є учасницями Альянсу, наприклад, України та Грузії, є малоймовірним.

Однак, певна ймовірність все ж таки існує, в контексті загроз Росії сусіднім країнам. Інші теми, які обговорюватимуть на зустрічі: трансатлантична єдність, відносини з Китаєм, кібербезпека.

Протягом грудня 2021 року та першої половини січня 2022 року США неодноразово заявляли про загрозу вторгнення збройних сил Росії в Україну. Спочатку, насправді такого плану американському керівництву довелося переконувати своїх союзників у Європі.

Наприкінці 2021 року Росія зажадала від лідерів країн НАТО припинити приймати до свого складу нових членів та припинити нарощування озброєнь у Східній Європі. Відповідь Альянсу полягала в тому, що кожна країна має право вступити до складу НАТО, якщо забажає.