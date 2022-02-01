Словаччина розмістить у себе війська НАТО, попри небажання суспільства
Згідно з нещодавніми соцопитуваннями, близько 44% словаків вважають НАТО винуватцем зростання напруженості навколо України. При цьому 34% громадян звинувачують у цьому Росію.
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що він погодиться розмістити контингент НАТО в країні, якщо буде отримана така пропозиція від Альянсу. Про це повідомляє видання Euractiv.
"Якщо інтереси безпеки Словаччини та Європи вимагають зміцнення військового потенціалу на нашому східному кордоні, то ми, звичайно ж, це зробимо. Один за всіх і всі за одного. НАТО — це запорука миру в Європі!", — написав політик у Twitter.
Таким чином, зазначає Euractiv, прем'єр-міністр порушив тижневу мовчанку щодо можливого розміщення військ у країні. 24 січня командування НАТО оголосило про те, що Альянс розглядає можливість надсилання додаткових військ до Східної Європи. Таким чином, НАТО хоче зміцнити свою обороноздатність у разі чергового нападу Росії на Україну. У Словаччині НАТО планує розмістити близько 1000 солдатів.
Єдиним членом уряду Словаччини, який одразу підтримав розміщення військ НАТО у країні, був міністр закордонних справ Іван Корчок.
Варто зазначити, що прем'єр-міністр Словаччини заявив про підтримку розміщення військ НАТО, попри проросійські настрої у суспільстві. Згідно з нещодавнім соцопитуванням, 44% словаків вважають, що саме НАТО несе відповідальність за зростання напруженості на кордонах України, і лише 34% вважають, що винна Росія.
У своїй статті для словацького видання Denník N Геґер зазначив, що "зовнішня політика робиться вдома", і звинуватив опозиційні партії у проросійській риториці, яка, за його словами, сприяє загальному настрою у суспільстві та підриває позиції Словаччини в НАТО.
"Сьогоднішня парламентська опозиція витягує Словаччину з Євросоюзу і НАТО, тому що вони бояться їхніх цінностей: рівності громадян, прав людини, свободи. Зрозуміло, що опозиційні партії, котрі занурилися в корупції та екстремізм, погано почуваються в Євросоюзі та НАТО", — написав Геґер.
Як раніше повідомляв Фокус, деякі члени коаліції, що править у Словаччині, не хочуть приймати війська НАТО в країні через побоювання спровокувати протести і збільшити популярність проросійських сил.