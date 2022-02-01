Словаччина розмістить у себе війська НАТО, попри небажання суспільства

Згідно з нещодавніми соцопитуваннями, близько 44% словаків вважають НАТО винуватцем зростання напруженості навколо України. При цьому 34% громадян звинувачують у цьому Росію.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що він погодиться розмістити контингент НАТО в країні, якщо буде отримана така пропозиція від Альянсу. Про це повідомляє видання Euractiv.

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"Якщо інтереси безпеки Словаччини та Європи вимагають зміцнення військового потенціалу на нашому східному кордоні, то ми, звичайно ж, це зробимо. Один за всіх і всі за одного. НАТО — це запорука миру в Європі!", — написав політик у Twitter.

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Таким чином, зазначає Euractiv, прем'єр-міністр порушив тижневу мовчанку щодо можливого розміщення військ у країні. 24 січня командування НАТО оголосило про те, що Альянс розглядає можливість надсилання додаткових військ до Східної Європи. Таким чином, НАТО хоче зміцнити свою обороноздатність у разі чергового нападу Росії на Україну. У Словаччині НАТО планує розмістити близько 1000 солдатів.

Єдиним членом уряду Словаччини, який одразу підтримав розміщення військ НАТО у країні, був міністр закордонних справ Іван Корчок.

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Словаччини заявив про підтримку розміщення військ НАТО, попри проросійські настрої у суспільстві. Згідно з нещодавнім соцопитуванням, 44% словаків вважають, що саме НАТО несе відповідальність за зростання напруженості на кордонах України, і лише 34% вважають, що винна Росія.

У своїй статті для словацького видання Denník N Геґер зазначив, що "зовнішня політика робиться вдома", і звинуватив опозиційні партії у проросійській риториці, яка, за його словами, сприяє загальному настрою у суспільстві та підриває позиції Словаччини в НАТО.

"Сьогоднішня парламентська опозиція витягує Словаччину з Євросоюзу і НАТО, тому що вони бояться їхніх цінностей: рівності громадян, прав людини, свободи. Зрозуміло, що опозиційні партії, котрі занурилися в корупції та екстремізм, погано почуваються в Євросоюзі та НАТО", — написав Геґер.

Як раніше повідомляв Фокус, деякі члени коаліції, що править у Словаччині, не хочуть приймати війська НАТО в країні через побоювання спровокувати протести і збільшити популярність проросійських сил.