Макрон позвонил Путину и Зеленскому обсудить Донбасс

Речь в телефонных переговорах также шла о безопасности Украины, подвергающейся беспрецедентному военному давлению со стороны кремлевского руководства

Президент Франции Эммануэль Макрон провел вечером 3 февраля по телефону переговоры с президентами — с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Разговоры прошли отдельно, Макрон попытался снизить существующую напряженность в отношениях между Украиной и Россией путем активизации переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает DW.

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С Зеленским Макрон беседовал о том, как усилить безопасность в Европе, и как активизировать переговоры в нормандском формате. Речь идет о дипломатических усилиях Германии, Франции, Украины и России, пытающихся найти мирное решение для ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил в Twitter Владимир Зеленский: "продолжили диалог с Эммануэлем Макроном о противодействии вызовам безопасности и активизации в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие шаги для поддержки стойкости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия".

[ + – ] Сообщение Владимира Зеленского в Twitter

О результатах переговоров Макрона и Путина сообщила пресс-служба Кремля, уточнив, что диалог между сторонами по поводу Украины продолжается. Обсуждались также вопросы, связанные с "долгосрочными гарантиями безопасности" — речь идет о предложениях, сделанных ранее российской стороной странам НАТО.

Путин пожаловался по телефону Макрону на то, что украинское руководство, якобы, нарушает Минские договоренности, о чем свидетельствуют провокационные заявления последнего.

В настоящее время, Украина и западные страны обвиняют Россию в стягивании к украинским границам более сотни тысяч солдат и военной техники. Кремль подозревают в подготовке нового военного вторжения на украинскую территорию.

Россия утверждает, что намерений нападать на Украину у нее нет, и обвиняет страны НАТО в проведении ряда военных маневров у российских границ.

В конце декабря 2021 года Россия предъявила США и странам НАТО ряд требований. В частности, речь идет о сокращении американского военного присутствия в Европе, и об отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток. Руководство Белого дома и НАТО ответило отказом на эти предложения.

Серия январских переговоров с РФ закончилась, не дав результатов. Западные страны продолжают призывать Москву отвести войска от украинских границ и угрожают России масштабными санкциями в случае вторжения.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль, как утверждает Washington Post, готов к тому, чтобы сфабриковать предлог для вторжения на украинскую территорию.

В Беларуси, как заявляет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, происходит крупнейшее сосредоточение военных сил со времен Холодной войны.

Тем временем, в интернет попали кадры переброски кадыровского полка "Север" в сторону Украины.