В Москве начались переговоры Макрона с Путиным: о чем будут говорить президенты (видео)

Перед визитом в Россию президент Франции утверждал, что главной темой переговоров с коллегой из РФ станет снижение напряженности вокруг Украины. Также политики обсудят "гарантии безопасности".

В Москве началась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и президента Российской Федерации Владимира Путина. На ней стороны собираются обсудить ситуацию вокруг Украины и так называемые "гарантии безопасности" для России, сообщает "РБК".

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Глава Франции прилетел в Москву на переговоры с российским лидером сегодня днем.

[ + – ] Макрон прибыл в Москву

Сначала главы государств проведут рабочий обед, а после дадут совместную пресс-конференцию по итогам встречи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказал, что встреча будет довольно продолжительной.

В Кремле визит Макрона считают "крайне важным", но не ожидают от встречи лидеров стран "решительных переломов", отметил Песков.

В свою очередь глава Франции назвал главной темой переговоров с Путиным снижение напряженности в ситуации вокруг Украины. Макрон заявил, что его визит направлен на предотвращение новых военных действий России против Украины.

[ + – ] Встреча Макрона с Путиным

После приземления в Москве президент Франции во время общения с журналистами сказал, что оптимистично настроен перед встречей с российским президентом, но в то же время не верит в неожиданные чудеса.

Отметим, что после визита в Россию Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. С ним французский президент также планирует обсудить напряженность вокруг Украины.

Накануне встречи с главой Кремля Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Как сообщает администрация Байдена, "лидеры обсудили последние шаги в области дипломатии и сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание российского военного потенциала на украинских границах и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

По информации американского издания Politico, Макрон хочет договориться с Путиным о мире в Европе и стать героем, спасшим Украину. Таким образом он надеется увеличить свои шансы на президентских выборах.

Отметим, в конце января и в начале февраля Путин и Макрон провели несколько телефонных переговоров, темой которых было угроза эскалации конфликта России с Украиной.

Напомним, ранее Макрон заявил, что заключить соглашение c Путиным и избежать войны в Европе возможно.