У Москві почалися переговори Макрона з Путіним: про що говоритимуть президенти (відео)

Перед візитом у Росію президент Франції стверджував, що головною темою переговорів із колегою з РФ стане зниження напруженості навколо України. Також політики обговорять...

У Москві розпочалася зустріч президента Франції Емманюеля Макрона та президента Російської Федерації Володимира Путіна. На ній сторони мають намір обговорити ситуацію навколо України та так звані "гарантії безпеки" для Росії, повідомляє "РБК".

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Глава Франції прилетів до Москви на переговори з російським лідером сьогодні вдень.

[ + – ] Макрон прибув до Москви

Спочатку глави держав проведуть робочий обід, а потім дадуть спільну пресконференцію за підсумками зустрічі, повідомляв речник президента РФ Дмитро Пєсков. Він розповів, що зустріч буде доволі тривалою.

У Кремлі візит Макрона вважають "украй важливим", але не очікують від зустрічі лідерів країн "рішучих переломів", зазначив Пєсков.

Зі свого боку глава Франції назвав головною темою переговорів із Путіним зниження напруженості у ситуації навколо України. Макрон заявив, що його візит спрямований на запобігання новим військовим діям Росії проти України.

[ + – ] Зустріч Макрона з Путіним

Після приземлення у Москві президент Франції під час спілкування із журналістами сказав, що оптимістично налаштований перед зустріччю з російським президентом, але водночас не вірить у несподівані дива.

Зазначимо, що після візиту в Росію Макрон вирушить у Київ, де 8 лютого зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. З ним французький президент також планує обговорити напругу навколо України.

Напередодні зустрічі з главою Кремля Макрон провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Як повідомляє адміністрація Байдена, "лідери обговорили останні кроки в галузі дипломатії і стримування у відповідь на нарощування російського військового потенціалу, що триває, на українських кордонах і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

За інформацією американського видання Politico, Макрон хоче домовитися з Путіним про мир у Європі та стати героєм, який врятував Україну. Так, він сподівається збільшити свої шанси на президентських виборах.

Зазначимо, наприкінці січня та на початку лютого Путін і Макрон провели кілька телефонних переговорів, темою яких була загроза ескалації конфлікту Росії з Україною.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що укласти угоду з Путіним та уникнути війни в Європі можливо.