Зеленский подтвердил готовность выполнять Минские соглашения, — Макрон (видео)

Французский лидер похвалил украинцев за спокойствие и взвешенность на фоне военной угрозы и концентрации войск РФ на границе, и напомнил, что Минские соглашения были подписаны для защиты суверенитета Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность выполнять пункты Минских соглашений для урегулирования войны на Донбассе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве, который проходил 8 февраля.

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По его словам, Минские соглашения были подписаны для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

"Это (Минские соглашения — ред.) — единственный путь, который позволяет идти к устойчивому миру. С 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, остановилось большое кровопролитие. Минские соглашения работают для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", — продолжил Эммануэль Макрон на совместном брифинге.

Президент Франции подчеркнул, что Россия продолжает оказывать давление на Украину, концентрируя свои войска на границе и создавая угрозу новых военных маневров. По словам Эммануэля Макрона, он приехал в Киев и Москву для "возобновления порядка на европейском континенте".

"Перед нами стоит очень сложное задание на ближайшиее недели. Во-первых, нам нужно продолжить идти к выполнению Минских соглашений. Во-вторых, широкий диалог по вопросам безопасности, который бы создал безопасно-оборонный порядок на континенте. Сегодня Франция поддерживает Украину в различных аспектах, поскольку нам важны экономические отношения между двумя странами. Я чувствую, какое большое напряжение окружает вашу страну. Я вижу, как вы спокойны и взвешены. Я верю в вашу страну. Мы даем макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро с верой и поддержкой… это залог безопасности и стабильности Украины", — подытожил Эммануэль Макрон, выступая на совместном брифинге.

[ + – ] Зеленский подтвердил Макрону готовность выполнять Минские соглашения

Отметим, что во время совместного брифинга президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время состоится новый саммит лидеров стран "Нормандской четверки".

Французский лидер Эммануэль Макрон прилетел с официальным визитом в Киев 8 февраля после двухсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.