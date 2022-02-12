Зеленский пообщался с Макроном по телефону: о чем разговаривали президенты

Эммануэль Макрон накануне беседы с украинским президентом также провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалась война на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter.

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По словам Зеленского, в ходе переговоров он поблагодарил своего французского коллегу Эммануэля Макрона за недавний визит в Украину, в рамках которого состоялась двухсторонняя встреча.

Во время телефонного звонка, как отмечает глава государства, президенты двух стран обсуждали ситуацию с безопасностью в условиях вторжения армии РФ, а также пути активизации мирного процесса в рамках "Нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы.

"Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров", — добавил Владимир Зеленский и отметил, что ценит вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

[ + – ] Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном

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Пресс-служба Елисейского дворца пока официально не комментировала состоявшийся телефонный разговор президентов Украины и Франции.

Отметим, что за несколько часов до переговоров с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон общался по телефону с главой России Владимиром Путиным. В ходе беседы президенты обсуждали Украину и возможное вторжение российских войск в нашу страну.

Телефонный разговор, как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, длился почти два часа. Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе переговоров выразили "готовность продолжить диалог относительно дальнейшего продвижения в реализации Минских соглашений" для урегулирования войны на Востоке Украины.

"Эммануэль Макрон также настаивал, что Запад будет решительно реагировать в случае российской военной операции в Украине. В свою очередь, Владимир Путин назвал "провокационными спекуляциями" обвинения в адрес России о скором вторжении в Украину", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время недавнего визита в Киев Эммануэль Макрон сообщал, что Владимир Зеленский подтвердил готовность выполнять Минские соглашения.

Стоит отметить, что 12 февраля также состоялся телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным, во время которого президенты обсуждали возможное вторжение армии РФ в Украину. Глава Белого дома пригрозил российскому президенту серьезными санкциями, если Кремль решится на военную интервенцию.