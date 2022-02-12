Байден и Путин провели телефонный разговор из-за возможного вторжения РФ в Украину

По информации Белого дома, президент США пригрозил Кремлю суровыми санкциями и потерей авторитета в случае, если Россия начнет широкомасштабные боевые действия в Украине.

В субботу, 12 февраля, завершился телефонный разговор президента США Джо Байдена и главы Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает журналист Кен Томас, ссылаясь на Белый дом.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, телефонный разговор президентов США и России завершился в 12:06 по вашингтонскому времени. Беседа лидеров двух стран длилась более часа.

[ + – ] Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор

По данным американского телеканала NBC News, президенты Джо Байден и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию на украинской границе и возможное вторжение российских войск в Украину. Американский лидер, как отмечает CNN, во время переговоров находился в своей резиденции в Кэмп Дэвид.

Пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора опубликовала официальные подробности беседы двух президентов.

"Президент Байден четко дал понять, что если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами дадут решительный ответ и введут против России серьезные санкции. Байден вновь повторил, что дальнейшее вторжение РФ в Украину приведет к многочисленным человеческим страданиям и снизит авторитет России", — говорится в пресс-релизе.

Важно

Галантерейщики и кардиналы. Почему Байден не помощник Украине в противостоянии с Россией

В Белом доме также отметили, что в ходе телефонного звонка Джо Байден заверил Владимира Путина о готовности действовать не только по дипломатическим, но и другим сценариям.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени, пресс-служба Кремля официально не публиковала подробности переговоров президентов.

Напомним, 11 февраля президент США Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины из-за возможного вторжения РФ. Глава Белого дома также исключил возможность отправки солдат НАТО в нашу страну, поскольку это может привести к началу новой мировой войны.

9 февраля в Белом доме утверждали, что не знают, решился ли Владимир Путин на полномасштабное вторжение в Украину.