Вашингтон не знает наверняка, какое решение примет Путин в отношении Украины, — Псаки

Пресс-секретарь Джен Псаки прокомментировала вход шести российских военных кораблей в акваторию Черного моря для усиления военного присутствия в регионе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне надеются на благоразумие российского президента Владимира Путина, однако до сих пор не знают наверняка, какое решение примет президент РФ в отношении Украины. Об этом пресс-секретарь заявила во время очередного брифинга.

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Во вторник стало известно, что 6 российских военных кораблей направляются в Черное море из Средиземного моря и 9 февраля должны пересечь Босфор. Ввиду этого, один из журналистов задал вопрос о том, является ли вояж российских военных кораблей в Черное море фактором усиления военного присутствия РФ в регионе с прицелом на Одессу перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

На это Псаки ответила, что планы Путина до конца не известны Вашингтону, но есть надежда на дипломатическое разрешения ситуации к которой США всегда готовы.

"Я бы сказала, что мы всегда будем оставлять дверь для дипломатии открытой. Мы не знаем, что все-таки собирается делать президент Путин и для того, чтобы он не вторгся в Украину — важно всегда держать эту дверь открытой, потому что это всегда самый предпочтительный путь", — отметила Псаки.

Также пресс-секретарь сказала, что Запад готовится к разным сценариям разрешения событий связанных с украинским кризисом, в том числе и к массовому исходу беженцев и проблем с поставками энергоносителей.

По ее словам, сейчас США не могут контролировать действия Кремля, но могут гарантировать тяжелые последствия для России в случае эскалации конфликта в Украине. В любом случае дипломатическое решение кризиса всегда будет приоритетным для Вашингтона, заявила Псаки.

"Мы оказали Украине огромную помощь в обеспечении безопасности, улучшили их общую боевую готовность на случай вторжения. Мы работаем в разных направлениях, но дипломатия всегда будет наиболее предпочтительным вариантом для всех", — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что количество российских войск у северных границ Украины недостаточно для проведения полномасштабной военной операции. В связи с этим наступление с севера имеет наименьший риск, считает Резников.

Представитель российского МИД Мария Захарова считает, что США вместе с Великобританией придумали угрозу нападения России на Украину, для того, чтобы объявить "героическую борьбу", устроить провокацию и затем провозгласить свою "победу".