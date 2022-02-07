Запад выдумал российскую угрозу ради "героической борьбы" — МИД РФ

В РФ считают, что США поддерживает Украину, чтобы восстановить имидж после провала в Афганистане, а ЕС отстаивает свою зону влияния после ассоциации с Украиной в 2013 году.

Власти США совместно с руководством Великобритания придумали угрозу нападения России на Украину. И сделано это было якобы с тем, чтобы объявить "героическую борьбу", устроить провокацию и затем провозгласить свою "победу". Об этом представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

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Дипломат считает, что, разыгрывая украинскую карту, Вашингтон пытается отвлечь внимание от собственных внешне- и внутриполитических проблем — восстановить имидж непобедимой сверхдержавы, который несколько поблек после афганского провала. Под этим Захарова подразумевает поспешный и неоргранизованный вывод американского военного контингента из Афганистана.

Поддержка Украины со стороны Евросоюза, по мнению Захаровой, объясняется тем, что ЕС пытается отстоять свою сферу влияния — еще с 2013 г., когда в Брюсселе "отчаянно продавливали ассоциацию Украины с ЕС", переступив при этом через возражения законного якобы легитимного правительства страны.

Запад, считают в Кремле, оказал Украине "медвежью услугу", потому что "в ЕС Украину пока еще не приняли и, видимо, примут еще нескоро". "А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"?"

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Пропаганда Кремля построена на псевдоисторических мифах и откровенных подлогах, призванных оправдывать действия нынешнего российского руководства и утвердить величие РФ. Путин отказывается верить в существование Украины, но современные государства работают несколько иначе. Государственность Украины — вопрос исключительно для современных украинцев, а не для воображаемых русских в воображаемом прошлом.