Захід вигадав російську загрозу заради "героїчної боротьби" — МЗС РФ

У РФ вважають, що США підтримують Україну, щоб відновити імідж після провалу в Афганістані, а ЄС відстоює свою зону впливу після асоціації з Україною у 2013 році.

Влада США спільно з керівництвом Великобританії вигадала загрозу нападу Росії на Україну. І зроблено це нібито для того, щоб оголосити "героїчну боротьбу", влаштувати провокацію і потім проголосити свою "перемогу". Про це представниця російського МЗС Марія Захарова написала у своєму Telegram-каналі.

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Дипломатка вважає, що, розігруючи українську карту, Вашингтон намагається відвернути увагу від власних зовнішньо- та внутрішньополітичних проблем — відновити імідж непереможної наддержави, який трохи побляк після афганського провалу. У цьому висловлюванні Захарової йдеться про поспішне й неорганізоване виведення американського військового контингенту з Афганістану.

Підтримку України з боку Євросоюзу, на думку Захарової, можна пояснити тим, що ЄС намагається відстояти свою сферу впливу — ще з 2013 р., коли в Брюсселі "запекло продавлювали асоціацію України з ЄС", переступивши при цьому через заперечення законного нібито легітимного уряду країни.

Захід, вважають у Кремлі, надав Україні "ведмежу послугу", тому що "в ЄС Україну поки що не прийняли й, мабуть, приймуть ще нескоро". "А після нинішнього західного перфомансу не візьмуть взагалі ні в яке пристойне угруповання — кому потрібна країна, на яку "ось-ось нападе Росія"?"

Раніше Фокус розбирався в тому, чому повернення Києва до путінської імперії — нездійсненна мрія російського президента.

Пропаганда Кремля побудована на псевдоісторичних міфах та відвертих підробках, покликаних виправдовувати дії нинішнього російського керівництва та затвердити велич РФ. Путін відмовляється вірити в існування України, але сучасні держави працюють дещо інакше. Державність України — питання тільки для сучасних українців, а не для уявних росіян в уявному минулому.