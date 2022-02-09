Вашингтон не знає напевно, яке рішення ухвалить Путін щодо України, — Псакі

Прессекретарка Джен Псакі прокоментувала вхід шести російських військових кораблів до акваторії Чорного моря для посилення військової присутності в регіоні.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що у Вашингтоні сподіваються на розсудливість російського президента Володимира Путіна, проте досі не знають напевно, яке рішення ухвалить президент РФ щодо України. Про це речниця заявила під час чергового брифінгу.

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У вівторок стало відомо, що 6 російських військових кораблів прямують до Чорного моря із Середземного моря та 9 лютого мають перетнути Босфор. Зважаючи на це, один із журналістів поставив запитання про те, чи є вояж російських військових кораблів у Чорне море фактором посилення військової присутності РФ у регіоні з прицілом на Одесу перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

На це Псакі відповіла, що плани Путіна до кінця не відомі Вашингтону, але є надія на дипломатичне вирішення ситуації, до якої США завжди готові.

"Я б сказала, що ми завжди залишатимемо двері для дипломатії відчиненими. Ми не знаємо, що таки збирається робити президент Путін, і для того, щоб він не вторгся в Україну, важливо завжди тримати ці двері відчиненими, бо це завжди найкращий шлях", — зазначила Псакі.

Також прессекретарка сказала, що Захід готується до різних сценаріїв вирішення подій, пов'язаних із українською кризою, у тому числі й до масового результату біженців і проблем із постачанням енергоносіїв.

За її словами, зараз США не можуть контролювати дії Кремля, але можуть гарантувати тяжкі наслідки для Росії в разі ескалації конфлікту в Україні. У будь-якому разі дипломатичне вирішення кризи завжди буде пріоритетним для Вашингтона, заявила Псакі.

"Ми надали Україні величезну допомогу в забезпеченні безпеки, покращили їхню загальну бойову готовність на випадок вторгнення. Ми працюємо в різних напрямках, але дипломатія завжди буде найкращим варіантом для всіх", — наголосила прессекретарка.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що кількість російських військ біля північних кордонів України недостатня для проведення повномасштабної військової операції. У зв'язку з цим наступ із півночі має найменший ризик, вважає Резніков.

Представниця російського МЗС Марія Захарова вважає, що США разом із Великобританією вигадали загрозу нападу Росії на Україну для того, щоб оголосити "героїчну боротьбу", влаштувати провокацію і потім проголосити свою "перемогу".