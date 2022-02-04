Вторгнення РФ із території Білорусі має найменший ризик, — Резніков
За словами Олексія Резнікова, Україна та партнери з НАТО сходяться в інформації щодо кількості російських військ у Білорусі.
Кількість російських військ, які прибули до Білорусі на військові навчання, недостатня для вторгнення в Україну. У зв'язку з цим наступ із півночі має найменший ризик, повідомив голова Міноборони Олексій Резніков на навчаннях МВС у Київській області, передає Укрінформ.
За його словами, відомство уважно стежить за навчаннями у Білорусі: інформація надходить як від розвідки, так і з відкритих джерел.
"Тому я впевнено вам говорю — на сьогодні концентрація російських військ для навчань у Білорусі така, що їх недостатньо для проведення якоїсь наступальної операції", — сказав Резніков.
Міністр додав, що Київ контактує зі стратегічними партнерами (США, Великобританія, інші країни НАТО), і дані щодо російських військ у Білорусі сходяться повністю.
Як відомо, військові Росії та Білорусі проведуть спільні навчання "Союзна рішучість — 2022" поблизу північного кордону України. У січні для цього до Білорусі почала прибувати військова техніка із РФ.
Згідно з планом військових навчань Росії та Білорусі, буде відпрацьовано "знищення української армії".