Вторжение РФ с территории Беларуси имеет наименьший риск, - Резников

По словам Алексея Резникова, Украина и партнеры из НАТО сходятся в информации касаемо количества российских войск в Беларуси.

Количества российских войск, которые прибыли в Беларусь на военные учения, недостаточно для вторжения в Украину. В связи с этим наступление с севера имеет наименьший риск, сообщил глава Минобороны Алексей Резников на учениях МВД в Киевской области, передает Укринформ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, ведомство внимательно следит за учениями в Беларуси: информация поступает как от разведки, так и с открытых источников.

"Поэтому я уверенно вам говорю — на сегодня концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", — сказал Резников.

Министр добавил, что Киев контактирует со стратегическими партнерами (США, Великобритания, другие страны НАТО) и данные по российским войскам в Беларуси сходятся полностью.

Как известно, военные России и Беларуси проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022" вблизи северной границы Украины. В январе для этого в Беларусь начала прибывать военная техника из РФ.

Согласно плану военных учений России и Беларуси, будет отработано "уничтожение украинской армии."