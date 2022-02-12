Байден і Путін провели телефонну розмову через можливе вторгнення РФ в Україну

За інформацією Білого дому, президент США пригрозив Кремлю суворими санкціями та втратою авторитету у разі, якщо Росія розпочне широкомасштабні бойові дії в Україні.

У суботу, 12 лютого, завершилася телефонна розмова президента США Джо Байдена та голови Російської Федерації Володимира Путіна. Про це повідомляє журналіст Кен Томас, посилаючись на Білий дім.

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За його словами, телефонна розмова президентів США та Росії завершилася о 12:06 за вашингтонським часом. Розмова лідерів двох країн тривала понад годину.

[ + – ] Джо Байден та Володимир Путін провели телефонну розмову

За даними американського телеканалу NBC News, президенти Джо Байден та Володимир Путін під час телефонної розмови обговорювали ситуацію на українському кордоні та можливе вторгнення російських військ в Україну. Американський лідер, як зазначає CNN, під час переговорів перебував у своїй резиденції у Кемп Девід.

Прес-служба Білого дому за підсумками телефонної розмови опублікувала офіційні подробиці розмови двох президентів.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що якщо Росія почне подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом з нашими союзниками і партнерами дадуть рішучу відповідь і введуть проти Росії серйозні санкції. Байден знову повторив, що подальше вторгнення РФ в Україну призведе до численних людських страждань і знизить авторитет Росії", — йдеться у прес-релізі.

У Білому домі також зазначили, що під час телефонного дзвінка Джо Байден запевнив Володимира Путіна про готовність діяти не лише за дипломатичними, а й іншими сценаріями.

Станом на 20.00 за київським часом, прес-служба Кремля офіційно не публікувала подробиці переговорів президентів.

Нагадаємо, 11 лютого президент США Джо Байден закликав американських громадян негайно залишити територію України через можливе вторгнення РФ. Глава Білого дому також відкинув можливість відправки солдатів НАТО до нашої країни, оскільки це може призвести до початку нової світової війни.

9 лютого у Білому домі стверджували, що не знають, чи наважився Володимир Путін на повномасштабне вторгнення в Україну.