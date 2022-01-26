Росія відмовилася прийняти відповідь США на запропоновані "гарантії безпеки"

За словами російського дипломата Володимира Джабарова, Штати "зібрали у відповіді свої фантазії та претензії". При цьому він звинуватив США у тому, що країна йде "на пряму конфронтацію" з Москвою.

Кремль не ухвалить відповіді США на запропоновані ним раніше "гарантії безпеки", оскільки він не може задовольнити Росію. Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров, повідомляє російське видання РІА Новини.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У Росії вважають, що у відповіді Сполучених Штатів є фантазії та претензії до Росії, а не те, що очікували побачити росіяни.

"Їхня відповідь нас задовольнити не може, вони зібрали все в купу — свої фантазії, претензії. Ми не приймемо таку відповідь", — зазначив Джабаров.

Також Джабаров упевнений, що США зараз йдуть на пряму конфронтацію з Росією, а також демонструють свою готовність до глобального протистояння.

"Вони вже заявили про свої кроки, які почнуться у тому випадку, якщо Росія нібито припинить постачання газу до Європи. Вони хочуть виконати свою давню мрію — витіснити Росію з європейського газового ринку, щоб впарити свій дорогий газ", — наголосив дипломат.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, посол США в Москві Джон Салліван передав Міністерству закордонних справ Росії письмову відповідь Вашингтона на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки.

Точний зміст відповіді не відомий, але держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи перед журналістами у Держдепартаменті США, окреслив деякі деталі. За словами Блінкена, у відповіді пропонується дипломатичний шлях уперед для Росії. Вони були повністю скоординовані з європейськими союзниками та Україною.

Нагадаємо, РФ запропонувала Заходу гарантії взаємної безпеки 17 грудня 2021 року. У них Кремль вимагав від Заходу відмовитися від розширення НАТО на схід та прийняття до Альянсу України й інших країн колишнього СРСР. Крім того, Білому дому запропонували відмовитися від розгортання ракет малої та середньої дальності.

Раніше Фокус повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відмовиться від принципу "відкритих дверей". За його словами, НАТО окреслило оборонні лінії, але не прагне конфронтації.