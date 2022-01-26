Россия отказалась принять ответ США на предложенные "гарантии безопасности"

По словам российского дипломата Владимира Джабарова, Штаты в ответе "собрали в ответе свои фантазии и претензии". При этом он обвинил США в том, что страна идет "на прямую конфронтацию" с Москвой.

Кремль не примет ответ США на предложенные им ранее "гарантии безопасности", поскольку он не может удовлетворить Россию. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, передает российское издание РИА Новости.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

В России считают, что в ответе Соединенных Штатов есть фантазии и претензии к России, а не то, что ожидали увидеть россияне.

"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу — свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", — отметил Джабаров.

Также Джабаров уверен, что США сейчас идут на прямую конфронтацию с Россией, а также показывают свою готовность к глобальному противостоянию.

"Они уже заявили о своих шагах, которые последуют в том случае, если Россия якобы прекратит поставки газа в Европу. Они хотят исполнить свою давнюю мечту — вытеснить Россию с европейского газового рынка, чтобы впарить свой дорогущий газ", — подчеркнул дипломат.

Напомним, сегодня, 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал Министерству иностранных дел России письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Точное содержание ответа не известно, но госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте США, очертил некоторые детали. По словам Блинкена, в ответе предлагается дипломатический путь вперед для России. Они были полностью скоординированы с европейскими союзниками и Украиной.

Напомним, РФ предложила Западу гарантии взаимной безопасности 17 декабря 2021 года. В ним Кремль требовал от Запада отказаться от расширения НАТО на восток и принятия в Альянс Украины и других стран бывшего СССР. Кроме того, Белому дому предложили отказаться от развертывания ракет малой и средней дальности.

Ранее Фокус сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не откажется от принципа "открытых дверей". По его словам, НАТО обозначило оборонительные линии, но не стремится к конфронтации.