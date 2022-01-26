Мы не стремимся к конфронтации, но не откажемся от принципа "открытых дверей", — Столтенберг

Диалог по линии "Россия-НАТО" возможен, считает политик, поэтому призвал как можно скорее приступить к дипломатическому разрешению ситуации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга рассказал, что Альянс намерен защищать своих союзников. Политик отметил, что Европа наметила оборонительные линии, но готова к диалогу с Россией.

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"НАТО обозначило оборонительные линии, но мы не стремимся к конфронтации и мы не пойдем на компромисс по основным принципам, которые касаются безопасности Европы", — подчеркнул Столтенберг.

Один из таких принципов, отметил политик, это право нации на самоопределение и выбор собственного пути. НАТО будет уважать выбор Украины в любом случае — решит она присоединяться к Альянсу или нет. Подобные решения, считает Столтенберг, должны решаться путем консенсуса между союзниками. Такую возможность может предоставить Нормандский формат. При этом генсек Североатлантического альянса не исключает плодотворного диалога по линии Россия-НАТО. Кроме стран Евросоюза и России, по мнению политика, в обсуждении должны принять участие Швеция, Украина и Грузия.

"Я пригласил всех наших союзников на обсуждение, в том числе по линии Россия-НАТО. Мы призываем провести эти встречи как можно скорее", — сказал Столтенберг.

Первоочередной вопрос, которым предстоит решить в ходе встреч, анонсированных генсеком НАТО — вопрос контроля вооружения, в том числе ядерного. При этом он призывал Россию к полному соблюдению международных обязательств относительно ядерного оружия.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что руководство блока не планирует размещение своих войск в Украине. При этом он отметил, что блок увеличивает свое присутствие на восточном фланге, в регионе Черного и Балтийского морей.

Напомним, что президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, а официальный Загреб отзовет "всех до единого" своих солдат из армии блока, если конфликт между Россией и Украиной обострится. Также хорватский лидер назвал Революцию Достоинства госпереворотом.