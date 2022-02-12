"Нагнетание истерии о вторжении РФ": у Путина озвучили свою версию разговора с Байденом

В Кремле подтвердили, что глава Белого дома пригрозил Владимиру Путину жесткими санкциями, если РФ начнет военную интервенцию.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой США Джо Байденом обвинил Киев в саботировании Минских соглашений и посетовал на "милитаризацию" Украины западными странами. Об этом на пресс-конференции сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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По его словам, телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена проходил "в обстановке нагнетания истерии о неминуемом нападении России на Украину".

"Нагнетание темы вторжения велось координированно и можно констатировать, что характер разговора был деловым", — продолжил Юрий Ушаков и подчеркнул, что в ходе переговоров президент США призвал своего российского коллегу исключить наихудший сценарий вокруг Киева.

Помощник Владимира Путина подтвердил информацию Белого дома о том, что Джо Байден пригрозил Кремлю жесткими санкциями в случае, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину. Помимо этого, глава РФ во время разговора не получил внятного ответа от США относительно "предложений по нерасширению НАТО, возвращению инфраструктуры Североатлантического Альянса к состоянию на 1997 год и отказу от размещения на украинской территории иностранных вооруженных сил".

Владимир Путин, по словам Ушакова, во время беседы обвинил Украину в саботировании Минских соглашений и подчеркнул, что Запад не оказывает должного давления на Киев ради имплементации договоренностей по урегулированию войны на Донбассе. Также президент РФ указал Джо Байдену на опасность "милитаризации" украинского государства и "поощрения этого Западом", который продолжает поставлять ВСУ оборонительное вооружение.

"В ближайшую неделю президенты договорились, что по различным направлениям контакты продолжатся, будут обсуждать затронутые Байденом вопросы и наши озабоченности, изложенные в двух проектах документов", — подытожил помощник Владимира Путина во время пресс-конференции.

Напомним, телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина состоялся в субботу, 12 февраля. Президенты США и России в ходе переговоров обсуждали ситуацию на украинской границе и возможное вторжение регулярной армии РФ в Украину.

Помимо этого, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский по телефону общался с французским лидером Эммануэлем Макроном.