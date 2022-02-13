Зеленский готовится к телефонному разговору с Байденом: что обсудят президенты
Главы государств обсудят ситуацию с безопасностью и пути снятия военной напряженности. В Белом доме говорят, что во время разговора президентов в январе этого года не все прошло гладко в оценках уровня риска военного вторжения РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля поговорит по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в Facebook.
Зеленский в ближайшие часы собирается обсудить с Байденом ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации военной напряженности, пояснил Никифоров.
Других подробностей грядущей беседы он не предоставил.
Представитель Белого дома в комментарии американскому каналу CNN отметил, что диалог состоится на фоне предупреждений США о возможном российском вторжении в Украину.
"В последний раз Байден и Зеленский разговаривали в прошлом месяце и не все прошло гладко в оценках уровня риска атаки России", – заявил он.
Вторая беседа за день
В Офисе президента 13 февраля сообщали о телефонном разговоре Зеленского с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили ситуацию с безопасностью и "последние международные мероприятия, переговоры и контакты со стратегическими партнерами".
Украина, по словам главы государства, выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, и не будет поддаваться на провокации.
Зеленский поблагодарил Мишеля и лидеров Евросоюза за то, что их дипломаты не выезжают из Украины и продолжают работать.
Отметим, что 12 февраля Байден больше часа говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Байден предупредил Путина о серьезных санкциях, которые введут США и их партнеры в случае вторжения в Украину.
У Путина сообщили, что беседа с Байдена прошла "в условиях нагнетания темы о вторжении России в Украину".
11 февраля Байден призвал граждан США срочно покинуть Украину.