"Не зняли ноги з педалі газу": у Міноборони Британії заявляють про збереження ризику вторгнення РФ

За словами глави відомства Бена Воллеса, Росія хоче під загрозою вторгнення змінити відносини України з НАТО.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що масштаб розгортання російських військ біля кордонів з Україною говорить про готовність вторгнення. Про це глава відомства заявив в ефірі Sky News.

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За словами міністра, масштаби розгортання російських військ біля українських кордонів свідчать про бажання Москви змінити відносини з НАТО. Цього вони намагаються досягти під загрозою вторгнення. Дані розвідки кажуть, що РФ зосередила 60% усієї сухопутної бойової могутності та значну флотилію на морях.

"З українського погляду вони оточені дуже великими силами підготовлених військ. Я думаю, що нічого не закінчилося, вони (росіяни, — Фокус) не прибрали ногу з педалі газу. Готовність — це одна з перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна", — заявив Воллес.

Також британський міністр заявив, що коли він був солдатом, то війська не створювали банки крові та не розгортали польові шпиталі, а також не перекидали стратегічне озброєння на звичайних навчаннях.

Нагадаємо, в Міноборони РФ заявляли про завершення частини військових навчань і відведення військ від України. Проте генсек НАТО Єнс Столтенберг поки не бачить доказів деескалації. Дослідники CIT і волонтери InformNapalm не підтвердили відведення військ.