В Кремле есть агенты украинской разведки, — ГУР

Начальник ведомства Буданов сообщил, что благодаря российским информаторам недавно был уничтожен большой десантный корабль РФ в порту Бердянска.

У украинской разведки есть информаторы среди представителей российской армии, политических кругов РФ, а также в самом Кремле. Благодаря полученной из России информации украинские войска нанесли удар по порту Бердянска, в результате чего был уничтожен российский корабль. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Coffee or Die.

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Глава украинской разведки заявил, что как до полномасштабного вторжения РФ, так и через несколько недель после его начала, Украина получила огромное количество информации о планах России из ряда источников, включая агентов в Кремле, а также при помощи разведки в киберпространстве.

"У нас есть источники, множество источников, работающих на нас. Наши источники повсюду. В армии, в политических кругах, а также в администрации президента (РФ)", — сказал Буданов, добавив, что информаторы есть также и в финансовом секторе государства-агрессора.

В качестве примера использования разведданных Буданов привел недавний удар в Бердянске, в результате которого 25 марта момент прибытия бензовозов и грузовиков с боеприпасами в порт, был уничтожен большой российский десантный корабль "Саратов" (украинские военные сообщали, что удар был нанесен по кораблю "Орск", однако позднее эту информацию уточнили — ред.).

Буданов добавил, что украинские данные разведки также позволили Украине ликвидировать ряд российских генералов.

Напомним, ранее украинская разведка установила, что российские власти проводят со своими военнослужащими специальную пропагандистскую работу, чтобы убедить их в необходимости победить Украину к 9 мая.

Также в ГУР сообщали, что в РФ проводят мобилизацию должников по кредитам и алиментам.