У Кремлі є агенти української розвідки, — ГУР

Начальник відомства Буданов повідомив, що завдяки російським інформаторам нещодавно було знищено великий десантний корабель РФ у порту Бердянська.

Українська розвідка має інформаторів серед представників російської армії, політичних кіл РФ, а також у самому Кремлі. Завдяки отриманій з Росії інформації українські війська завдали удару по порту Бердянська, внаслідок чого було знищено російський корабель. На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Coffee or Die.

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Глава української розвідки заявив, що як до повномасштабного вторгнення РФ, так і через кілька тижнів після його початку Україна отримала величезну кількість інформації про плани Росії з низки джерел, включаючи агентів у Кремлі, а також за допомогою розвідки в кіберпросторі.

"У нас є джерела, безліч джерел, які працюють на нас. Наші джерела всюди. В армії, у політичних колах, а також в адміністрації президента (РФ)", — сказав Буданов, додавши, що інформатори є також і у фінансовому секторі держави агресора.

Як приклад використання розвідданих Буданов навів нещодавній удар у Бердянську, внаслідок якого 25 березня в момент прибуття бензовозів та вантажівок з боєприпасами в порт, було знищено великий російський десантний корабель "Саратов" (українські військові повідомляли, що удару було завдано по кораблю "Орськ", проте пізніше цю інформацію уточнили – ред.).

Буданов додав, що українські дані розвідки також дозволили Україні ліквідувати низку російських генералів.

Нагадаємо, раніше українська розвідка встановила, що російська влада проводить зі своїми військовослужбовцями спеціальну пропагандистську роботу, щоб переконати їх у необхідності перемогти Україну до 9 травня.

Також у ГУР повідомляли, що в РФ проводять мобілізацію боржників за кредитами та аліментами.