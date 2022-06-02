В порту оккупированного россиянами Бердянска прогремели два взрыва (фото, видео)

Горожане предположили, что взрывы — результат работы украинских диверсантов, российские пропагандисты это опровергают.

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Днем 2 июня жители оккупированного Бердянска услышали звук двух мощных взрывов в городском порту. Об этом сообщили местные телеграм-каналы, в комментариях горожане делятся видео и фото с места событий.

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Жители Бердянска предположили, что в порту произошла диверсия, которую устроили украинские военнослужащие или партизаны.

Российские пропагандисты заявили, что это не так.

"Взрывы — это разминирование порта. Все истории про ДРГ и так далее от украинских телеграм-каналов — фейк", — заверил крымский коллаборант, бывший украинский журналист Олег Крючков.

Вскоре возглавляемое им медиа "Крым 24" опубликовало сообщение о том, что инженерная служба Черноморского Флота России проводит разминирование объектов Бердянского порта. Цель оккупантов — подготовить порт к приему гражданских судов. Эти работы планируют закончить в течение трех суток.

Такое объяснение удовлетворило не всех. Сомневающиеся подчеркивают, что в порту на протяжении трех месяцев оккупанты проводили различные работы, при этом выходит, что за разминирование они принялись только сейчас.

Напомним, в конце марта ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по российским кораблям, стоявшим в порту Бердянска. В результате был уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Генерал-майор СБУ Виктор Ягун уверен, что эта операция уникальна, так как корабль уничтожили оружием, которое напрямую не предназначено для боевых действий на море.