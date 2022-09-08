Украинские военные ликвидировали офицера РФ, который захватывал Крым и Запорожскую АЭС

Уроженец Ростовской области продолжал "службу" оккупантам в Крыму, что позволило ему принять участие в "спецоперации".

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали капитана Росгвардии Сергея Зорина, который принимал участие в захвате Крыма. Об этом сообщает украинский офицер и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Капитан Зорин был ликвидирован 29 августа. В российских СМИ пишут, что росгвардеец погиб во время "выполнения боевого задания". Посмертно ему присвоена награда за участие в "спецоперации".

"Капитан Зорин Сергей сделал "шаг доброй воли" — официально денацифицировался и демилитаризировался", — написал Штефан.

Известно, что российский офицер родился в Ростовской области РФ. Проходил службу в Крыму. После его оккупации перешел на сторону врага в Евпатории. С начала полномасштабного вторжения он успел поучаствовать в захвате Запорожской атомной электростанции.

[ + – ] Некролог о Сергее Зорина

Напомним, в конце августа стало известно о ликвидации российского военного возрастом 60 лет. Это прямое следствие поправок в российское законодательство.

Ранее стало известно о ликвидации матроса РФ из Дальнего Востока. Он проехал 7500 км, чтобы погибнуть в Украине.