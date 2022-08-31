Поправки к закону в действии: ВСУ ликвидировали 60-летнего российского военного (фото)

В мае в РФ сняли верхнее ограничение по возрасту для службы по контракту в армии. Результат — в Украине начали гибнуть военные, проходившие срочную службу 40 лет назад.

Украинские военные ликвидировали на харьковском направлении 60-летнего военнослужащего Виктора Рихтера. Об этом сообщает член международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.

На Харьковском направлении ВСУ ликвидировали российского военного Виктора Рихтера возрастом 60 лет. 29 августа в Лысковском районе Нижегородской области с Рихтером простились. Он погиб в Украине.

Как отмечает Комахидзе, срочную службу солдат проходил 40 лет назад. Он жил в селе Летнево, а работал трактористом и сварщиком в колхозе.

[ + – ] Рихтер проходил срочную службу 40 лет назад

В России в мае приняли поправки в закон о военной службе, который отменяет возврастной предел для желающих вступить в армию по контракту. Таким образом в РФ начали формировать подразделения из пожилых людей, в частности в Приморском крае был сформирован целый батальон "Тигр" с бойцами 50-60 лет. Заманивают на службу высокими зарплатами как для большей части России, а также льготами.

Напомним, 11 июля Институт изучения войны сообщал, что в РФ начали формировать добровольческие батальоны из пожилых людей. В армию набирают 50-60-летних военных.

Ранее ГУР сообщало, что в РФ будут отправлять на войну в Украину заключенных. Планируется набрать 10 тысяч добровольцев.