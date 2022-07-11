В РФ формируют добровольческие батальоны из пожилых людей и преступников, — ISW

50-60-летних добровольцев будут обучать в течение месяца для дальнейшего участия в агрессии против Украины.

В России начали создавать добровольческие батальоны и частные военные компании, состоящие из пожилых людей и преступников в Приморском крае. Об этом указывается в отчете Института изучения войны.

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Губернатор Приморского Края Олег Кожемяко заявил, что у них формируется добровольческий батальон для участия в "спецоперации" в Украине под названием "Тигр". Приоритет отдают добровольцам, которые имеют боевой опыт. Перед отправкой в Украину они пройдут месячную подготовку на военных полигонах Бамбурово и Горностай.

[ + – ] Все добровольцы сперва пройдут месячную подготовку

Указывается, что в конце нужно будет сдать экзамен для берета морпеха 155-й бригады, на базе который и формируют батальон. После этого начнется "командировка" в Украину. В Институте также обращают внимание на то, что среди желающих в основном мужчины 50-60 лет.

Также в РФ собирают добровольцев из ряда преступников в ЧВК для восполнения потерь и участия во вторжении в Украину. В частности, набираются заключенные из Яблоневки и Обухово в Санкт-Петербурге.

Напомним, по данным ГУР, в РФ будут отправлять на войну в Украину заключенных. Планируется набрать 10 тысяч добровольцев.

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