У РФ формують добровольчі батальйони з людей похилого віку та злочинців, — ISW

50-60-річних добровольців навчатимуть протягом місяця для подальшої участі в агресії проти України.

У Росії почали створювати добровольчі батальйони та приватні військові компанії, що складаються з людей похилого віку і злочинців у Приморському краї. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Губернатор Приморського Краю Олег Кожем'яко заявив, що в них формується добровольчий батальйон для участі у "спецоперації" в Україні під назвою "Тигр". Пріоритет надають добровольцям, які мають бойовий досвід. Перед відправкою до України вони пройдуть місячну підготовку на військових полігонах Бамбурово та Горностай.

[ + – ] Усі добровольці спершу пройдуть місячну підготовку

Вказується, що в кінці потрібно буде скласти іспит для берета морпіха 155-ї бригади, на базі якого і формують батальйон. Після цього розпочнеться "відрядження" в Україну. В Інституті також звертають увагу на те, що серед охочих переважно чоловіки 50-60 років.

Також у РФ збирають добровольців із низки злочинців у ПВК для поповнення втрат та участі у вторгненні в Україну. Зокрема, набираються ув'язнені з Яблонівки та Обухового в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, за даними ГУР, до РФ відправлятимуть на війну в Україну ув'язнених. Планується набрати 10 тисяч добровольців.

Британська розвідка повідомляє, що ЗС РФ деморалізовані та втомилися. Жінки окупантів зі Східного військового округу вимагали повернути їх виснажених чоловіків.